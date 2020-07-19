СМИ узнали о готовящемся первом предвыборном мероприятии Канье Уэста

СМИ пишут, что рэпер Канье Уэст планирует провести первое мероприятие в рамках своей предвыборной кампании в штате Южная Каролина. Ранее музыкант зарегистрировался кандидатом в лидеры США в избирательной комиссии штата Оклахома.

По предварительным данным, мероприятие пройдет в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон. Все участники будут обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщает газета Politico.

Ранее Канье Уэст в соцсетях опубликовал запись с призывом поставить подпись для включения его имени в бюллетени на выборах.

Напомним, о планах исполнителя баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Уэста в соцсетях сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.