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«Партнеры в НАТО задумались»: как в НПО «Сплав» первыми смогли создать ракеты для постановки минных полей

Владимир Расходчиков
10:35 19.07.2020
Сотрудники НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева рассказали ведущему «Военной приемки» об истории создания первых в мире ракет для РСЗО «Ураган», предназначавшихся для дистанционной постановки минных полей на большой площади.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева рассказали в эфире программы «Военная приемка» об уникальной разработке их предприятия - дистанционных минах для РСЗО «Ураган». В наше время, аналогичные мины стоят и на вооружении войск НАТО, но именно сотрудники НПО «Сплав» были первыми, кто смог на практике создать такое вооружение. Об этом ведущему «Военной приемки» рассказал советник управляющего директора НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Геннадий Калюжный.

«Эту задачу не решал никто. После того, как появились на вооружении эти ракеты, эти боеприпасы для дистанционной постановки противотанковых минных полей, наши, как это сейчас принято называть, «партнеры» в НАТО задумались и разработали аналогичный боеприпас», - заявил эксперт.

Данные боеприпасы обладают тонкой настройкой времени подрыва для соблюдения правил «Женевской конвенции» и для определенных запросов заказчика. Принцип работы ракет для дистанционной постановки минных полей объяснил генеральный директор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов.

«Мины различного назначения могут доставляться в район, где требуется дистанционная установка минных полей в зависимости от требований заказчика. Новизна в том, что для установки полей используются мины нового поколения, которые отвечают «Женевской конвенции», обязательное требование - это самоликвидация. В боеприпас можно заранее занести время, в которое этот боеприпас должен самоликвидироваться», - рассказал специалист.

Тульское предприятие НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева в этом году 24 июля отмечает свое 75-летие. Именно здесь производятся все российские РСЗО, среди которых «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо», «Солнцепек» и многие другие. 

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