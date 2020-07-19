Военные организовали единую систему управления войсками в ходе внезапной проверки в ЮВО

Во время объявленной внезапной проверки боеготовности войск Южного военного округа (ЮВО), более 50 подвижных пунктов управления были приведены в боевую готовность, а также совершили марши в назначенные районы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Уточняется, что подразделения управления и связи объединений, оснащенные новейшими подвижными комплексами АПЕ-5К, на командных пунктах развернули средства связи и организовали единую систему управления войсками.

Безопасность проверки обеспечили подразделения военной полиции и военной автоинспекции ЮВО. В целях сопровождения автоколонн техники связи было привлечено около 70 экипажей специальных автомобилей ВАИ.

Для маскировки пунктов управления в местах развертывания действий были выполнены инженерные работы, а также задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на внезапную проверку в ВС РФ привлечено около 150 тысяч военнослужащих. Результаты проведенных мероприятий будут учитываться в определении оценки состояния уровня подготовки объединений при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020».