Умерла актриса сериалов «Убойная сила» и «Тайны следствия»

Умерла актриса костромского Камерного театра Марина Макарова. Женщине было 45 лет. Сообщение о ее смерти опубликовано на странице театра «ВКонтакте».

«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», - сказано в некрологе.

О причине смерти пока не сообщается. По информации местных СМИ, у Макаровой был диагностирован рак желудка 4-й стадии. Она проходила лечение в костромском онкодиспансере.

Актриса родилась в Костроме в 1974 году, закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Марина Макарова играла в антрепризах и сотрудничала с театром «Приют комедиантов». Самыми известными стали ее роли в сериалах «Убойная сила» и «Тайны следствия».