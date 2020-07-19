СМИ: автобус с туристами перевернулся в национальном парке Канады

СМИ сообщают, что в национальном парке Джаспер, расположенном в провинции Альберта на западе Канады перевернулся автобус с туристами.

По предварительным данным, три человека погибли в результате трагедии. Другие пассажиры получили серьезные травмы, передает CBC.

В автобусе находились 27 туристов. Пассажиры с тяжелыми травмами с помощью вертолетов были транспортированы на вертолетную площадку. Позже авиационная скорая помощь доставила раненых в ближайшие больницы.

Уточняется, что состояние некоторых пациентов оценивается как критическое и тяжелое.

По предварительным данным, трагедия произошла в 13:00 по местному времени (22:00 мск в субботу, 18 июля). Пассажирский автобус перевернулся на скалистом склоне рядом с ледником Атабаска.

На месте происшествия работают многочисленные пожарные подразделения, медработники и администрация парка. Причины инцидента выясняются.