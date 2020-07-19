Ученые раскрыли главные механизмы долголетия и старения

Американским биологам удалось раскрыть главные механизмы старения и разработать генетические методы продления жизни.

Так, ученые в течение некоторого времени исследовали процессы старения у дрожжей Saccharomyces cerevisiae, которые являются модельным организмом.

В результате выяснилось, что клетки одного происхождения в одной и той же среде могут стареть совершенно разными путями. Половина клеток стареют из-за постепенного снижения стабильности ядрышка — органеллы.

Там происходит образование главных компонентов для синтеза белков. При этом у другой половины клеток развивается митохондриальная дисфункция, пишет журнал Science.

Ученые сделали вывод, что клетки дрожжей «встают» на один из путей старения уже в раннем возрасте и следуют им всю жизнь.

Моделирование их работы позволило биологам перепрограммировать механизм регуляции через модификацию ДНК, создав новый путь старения, что увеличивает продолжительность жизни дрожжей.

Американские ученые планируют продолжить исследования на более сложных клетках и организмах, в том числе тканях человека.

В том случае, если окажется, что у людей существуют похожие пути старения, то возможно разработать специальные лекарства для долголетия.

Ранее сообщалось, что шведские ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе. У людей, пьющих кофе, пропущенный через бумажный фильтр, риск смерти снижается на 15% по сравнению с теми, кто кофе не пьет