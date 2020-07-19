Российских военных в Абхазии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

Военных российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки готовности ВС. Об этом заявили в пресс-службе ЮВО.

«Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности», - говорится в сообщении.

На танках Т-72Б3 военнослужащие выполнили марши комбинированным способом на полигоны «Нагвалоу» и «Цабал».

Уточняется, что в ближайшие дни на полигонах в Абхазии разнородные тактические группы соединения проведут двусторонние учения с боевой стрельбой. А также отразят нападение условного противника массированным огнем из различных видов вооружения со стороны Черного моря.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники.

Глава Минобороны уточнил, что результаты проведенных учебных мероприятий будут учитываться при оценке состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020».