Эксперт рассказал, почему в России не работают e-sim карты

Переход абонентов мобильной связи с обычных сим-карт на виртуальные e-sim невозможен, пока регулятор не найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями. В этом уверен заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков.

«Виртуальная сим-карта — это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной "симки", а также менять оператора без походов в офис. E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», - рассказал Садыков в интервью агентству «Прайм».

Подобные чипы вместо привычных сим-карт активно используется в США и некоторых европейских странах с 2018 года. В России единичные операторы предлагали перенять заокеанский опыт, однако «Большая тройка» выступила против внедрения новых технологий и соответствующих предложений от них на рынке пока нет.