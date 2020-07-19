Эксперты назвали недостатки четырехдневной рабочей недели

Сокращение рабочей недели в России может привести к снижению конкурентоспособности российской экономики и уменьшению доходов граждан. Такое мнение высказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Мы должны понимать, что сокращение количества отработанного времени в нынешних условиях - это не только снижение уровня производительности труда, это и падение доходов граждан», - сказал ТАСС Сафронов.

С проректором согласна и профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова. Она считает, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплаты, производительности труда и конкурентоспособности требуется несколько условий.

«Отлажены все без исключения бизнес-процедуры, максимально эффективно проведена автоматизация всех процессов, создана эффективная система управления организацией, в том числе производством, персоналом, отношениями с клиентами», - пояснила эксперт.

Она добавила, что в нынешних условиях, когда из-за пандемии произошел рост безработицы и снижение зарплатных ожиданий, переход на четырехдневную рабочею неделю преждевременный.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, из-за изменения количества рабочих часов может увеличиться интенсивность труда. В России рабочее время рассчитывается по часам. И если взять предусмотренные трудовым законодательством 40 часов в неделю и разделить не на пять, а на четыре дня, то сотруднику придется работать по 10 часов в день, трудовая занятость увеличиться, пояснил Щербаков.

Летом прошлого года Дмитрий Медведев анонсировал возможные изменения в трудовом законодательстве и переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что переход возможен при сохранении заработной платы и должен сопровождаться ростом производительности труда.