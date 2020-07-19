Ожидается гроза: Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в воскресенье, 19 июля, следует из данных на сайте учреждения. В регионе с 09.00 до 21.00 ожидается гроза.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве наступает традиционное лето. Столбики термометров поднимутся до отметки 20-23 градусов тепла. Установится солнечная погода. В оставшиеся полтора месяца погода будет соответствовать климатической норме.