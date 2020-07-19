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Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов в борьбе с COVID-19

Ян Брацкий
06:40 19.07.2020
По мнению эксперта, наибольшую опасность для человека в метро представляет скученность пассажиров и постоянный контакт с ручками и поручнями в вагоне.
Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов в борьбе с COVID-19
© Фото: Yuriko Nakao globallookpress

Замена традиционных турникетов в метро на бесконтактные не принесет ощутимой пользы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом уверен профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон в Сеуле Чон Чжэ Хун.

По мнению эксперта, контакт людей с поверхностью турникетов ничтожно мал и составляет наименьшую опасность с точки зрения инфицирования при поездках в метро.

«Вместо того чтобы инвестировать в создание бесконтактных турникетов в метро, первым делом нужно сделать так, чтобы пассажиры носили маски внутри вагонов и мыли или дезинфицировали руки, сразу после того, как покидают поезд», - цитирует заявление профессора Чон Чжэ Хуна РИА Новости.

По его мнению, скученность пассажиров, постоянные прикосновения к поручням и ручкам в вагонах несут большую опасность для пассажиров подземки.

У экспертов вызывает сомнение и само устройство бесконтактных турникетов, работающих от прикладывания пластиковой карты. На ее считывание у системы уходит до трех секунд, что очень долго в условиях многолюдного потока в метро.

Тем не менее, операторы метро в Сеуле готовы инвестировать в новинку около 2,5 миллионов долларов и к 2022 году установить 556 новых турникетов, а к 2023 году их уже должно быть 3 340 на всех станциях. 

Пассажиры не будут прикладывать карту для считывания и тратить свое время, обещают разработчики. Вместо этого автоматика турникета будет работать в паре с приложением для смартфона. 

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