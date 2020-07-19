Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч человек

Количество смертей от коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 600 тысяч человек. Такие данные приводит университет имени Джона Хопкинса, сотрудники которого публикуют альтернативные данные по ситуации с COVID-19. Всего инфицированных в мире 14,1 миллиона человек.

Согласно данным университета, с начала пандемии во всем мире выявили 600 435 летальных исходов и 14 186 245 случаев заражения коронавирусом.

Первое место по числу зараженных по-прежнему занимают Соединенный Штаты Америки, где насчитывается 3 697 743 инфицированных. Суточный прирост заболевших держится на стабильно высоком уровне и постоянно обновляет цифры статистики.

Коронавирус впервые был выявлен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в конце прошлого года. Стремительное распространение и высокая летальность болезни подтолкнули власти к введению карантина.

Несмотря на принятые меры, болезнь распространилась по всему миру. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией.