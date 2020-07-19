Врач объяснил, как правильно спать в жару

Аномальная жара, которая установилась во многих регионах России, негативно влияет не только на самочувствие, но и сон человека. Как высыпаться в жару рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

Она пояснила, что полное восстановление сил происходит у человека во время глубокого сна, который сопровождается снижением температуры тела. Чем глубже сон, тем ниже температура. А если в помещении жарко, то и температура тела выше, следовательно сложнее достичь и глубокого сна, добавила эксперт.

«Есть два подхода к температуре сна – российский и американский. Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна. Они стремятся к 18 градусам. Российский подход менее жесткий. У нас принято считать, что температура должна быть от 21 до 23 градусов», – рассказала сомнолог радио Sputnik.

Царева порекомендовала в жару не открывать окна днем, а проветривать помещение только вечером и ночью, когда становится прохладнее. Также летом стоит отказаться от одеял и использовать простыни. Эксперт считает, что летом не стоит спать в обнимку, поскольку у всех людей температура тела и теплоотдача разная, что может сказаться на качестве сна.

Ранее врач дала рекомендации, как спать в жару, если квартира не оборудована кондиционером. Она посоветовала включить на ночь в спальне увлажнитель или поставить таз с холодной водой. Если спать без одеяла неудобно, то в этом случае лучше использовать льняное или хлопковое.