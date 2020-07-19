Лидеры ЕС не смогли договорится об общих мерах поддержки экономики

Лидеры стран Евросоюза были вынуждены прервать переговоры по созданию антикризисного фонда. За счет его средств страны-члены ЕС рассчитывали поддержать национальные экономики, существенно пострадавшие из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ожидается, что дискуссия будет возобновлена в воскресенье, сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.

«Пленарное заседание завершилось. Председатель Евросовета Шарль Мишель вновь созовет встречу завтра в полдень», - написал Лейтц на своей странице в Twitter.

Главы государств еврозоны не могут договорится по поводу создания временного антикризисного фонда. Ранее Еврокомиссия предложила занять на международном рынке 750 миллиардов евро и выдавать их в виде кредитов и субсидий. Именно размеры выплат стали главным спорным вопросом, вокруг которого ведется напряженная дискуссия.



Экономика ЕС оказалась в глубоком кризисе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно последнему прогнозу Еврокомиссии, реальный ВВП еврозоны в текущем году рухнет на 8,7%.