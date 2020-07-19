В России создадут виртуальный полигон для тестирования беспилотных поездов

В России к середине декабря 2020 года планируют создать виртуальный полигон, на котором Минтранс и РЖД начнут тестирование беспилотных поездов. На полигоне будут проходить испытания технологии компьютерного зрения автономного железнодорожного транспорта при помощи имитаций различных ситуаций, которые могут возникнуть на железной дороге.

«Снег, дождь, туман, сумерки, внезапные препятствия, опасные сближения с другими участниками движения — всё это нужно протестировать в виртуальных условиях, прежде чем выпускать оборудованные системами компьютерного зрения беспилотники в реальный мир», - пояснил «Известиям» директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

Он уточнил, что основной задачей виртуального полигона является проверка надежности и точности работы технологии компьютерного зрения, которым оснащается беспилотный транспорт.

Сообщается, что под эти нужны запланировано 75 миллионов рублей из федерального бюджета, а также 25 миллионов рублей из внебюджетных источников.

Осенью прошлого года стало известно, что РЖД начали испытания первых беспилотных маневровых локомотивов. Сообщалось, что уникальность беспилотных технологий в том, что они работают при любой погоде, даже при занесенных снегом путях и светофорах.