Ученые выявили шесть основных форм коронавируса

Ученые Королевского колледжа Лондона выявили шесть основных форм коронавируса, отличающихся симптомами и степенью тяжести заболевания. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на исследование.

Отмечается, что формы COVID-19 позволят выявлять риск развития осложнений у инфицированных пациентов, что станет прорывом в лечении вируса.

По словам ученых, первые две формы можно охарактеризовать, как «гриппоподобные». Среди симптомов отмечаются головная боль, кашель, боль в горле и возможна потеря обоняния. При первой форме пациент также может испытывать мышечные боли и боли в груди. При второй форме у заболевшего появляется лихорадка, хрипота и потеря аппетита.

Третью форму британские ученые охарактеризовали, как «желудочно-кишечная». В этом случае коронавирус проявляется в виде диареи и потери аппетита. При четвертой форме коронавируса, которую квалифицировали, как «усталость», у больных появляется постоянное недомогание, усталость, лихорадка, головная боль, потеря обоняния, кашель и хрипота.

Исследователи отнесли пятую и шестую форму к наиболее тяжелом случаям проявления коронавируса. Пятая – «спутанность сознания», при которой зараженный испытывает головные боли, у него отсутствует обоняние и аппетит, есть кашель и хрипота, лихорадка, боль в горле и груди, а также усталость и спутанность сознания.

Шестая форма – «дыхательная». При ней появляются такие симптомы, как наличие головной боли, лихорадки, диареи, одышки, болей в горле, груди и животе, отсутствие обоняния и аппетита, спутанность сознания, хрипота и мышечные боли.

Накануне ученые рассказали о самом раннем симптоме коронавируса. Группа испанских ученых пришла к выводу, что энантема в ротовой полости – сильная сыпь на слизистой, является одним из самых ранних симптомов COVID-19.