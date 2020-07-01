Перевернутый автобус и машины экстренных служб: опубликованы первые кадры с места крупной аварии в Подмосковье

МЧС опубликовало видео, снятое на месте крупной аварии, произошедшей утром 1 июля в Подмосковье. На записи видно, что на обочине трассы лежит опрокинутый автобус. Также в кадр попадают машины экстренных служб.

Помимо этого, на записи можно увидеть, что движение в районе инцидента затруднено. На подъезде к месту аварии образовалась небольшая пробка. Трафик регулируют сотрудники ГИБДД.

Утром в среду на втором километре трассы Чехов - Кресты после столкновения с такси перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. В автобусе в момент ДТП находились 15 человек, восемь из которых получили различные травмы. Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, водитель такси двигался по второстепенной дороге и не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автобусом ГАЗ, который ехал по главной дороге.