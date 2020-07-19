Банк России выпустит серебряный рубль к 175-летию РГО
Тираж серебряного рубля – 5 тысяч штук, тираж новой десятирублевой монеты – 5 миллионов штук.
© Фото: ЦБ России
В понедельник, 20 июля, Банк России выпустит в обращение памятный серебряный рубль из серии «175-летие Русского географического общества» и монету из недрагоценного металла серии «Древние города России», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
«Серебряную номиналом 1 рубль «175-летие Русского географического общества», из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «г.Козельск, Калужская область» серии «Древние города России»», - говорится в сообщении.
Уточняется, что на серебряном рубле нанесена эмблема Русского географического общества, а также проба сплава и эмблема металла по Периодической системе Менделеева. Тираж серебряного рубля – 5 тысяч штук, тираж новой десятирублевой монеты – 5 миллионов штук.