В Госдуму внесли законопроект о нацсистеме прослеживаемости товаров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров, вывезенных из-за рубежа. Соответствующий документ опубликован в базе данных Государственной Думы

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, устанавливает общие положения о прослеживаемости товаров, обязанности и меры ответственности налогоплательщиков, порядок уведомлений о перемещении и остатков прослеживаемых товаров.

«Под прослеживаемостью понимается организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем прослеживаемости», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что таким товарам будет присваиваться регистрационный номер партии. Перечень подлежащих прослеживаемости товаров будет утверждаться правительством РФ. Отмечается, что создание подобной системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Данный законопроект позволит создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также для законности оборота товаров и контроля за связанные с ними операциями. Михаил Мишустин еще в начале года на заседании ЕАЭС в Алма-Атесообщил: что Россия предложила распространить прослеживаемый механизм маркировки на более широкий список товаров, чем есть сейчас.