В Сирии завершены парламентские выборы
В настоящее время выборы в высший законодательный орган переходят к этапу подсчета голосов.
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В Сирийской Народной Республике завершилось голосование в высший законодательный орган страны - Народный совет. Все избирательные участки на территории государства были закрыты.
В настоящее время выборы переходят к этапу подсчета голосов.
Соответствующую информацию предоставляет SANA со ссылкой на высший судебный комитет Сирии по выборам.
Ранее сообщалось, что центризбирком государства официально продлил голосование по всей стране на четыре часа.