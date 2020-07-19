Самолет Ан-2 перестал выходить на связь после взлета в Бурятии

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту перестал выходить на связь после вылета из населенного пункта Кырен в Бурятии.

«Ан-2 совершил взлет с населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен. Данный самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки», - передает РИА Новости сообщение МЧС.

Отмечается, что на поиски пропавшего Ан-2 вылетел самолет Ан-26. В 0.30 по Москве 20 июля к поисковой операции должен присоединиться еще один самолет Ан-2.