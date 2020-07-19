В МЧС провели проверку газозаправочных станций Нижнего Новгорода для выяснения причин запаха газа

В Нижнем Новгороде сотрудниками пожарно-спасательных подразделений регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям была проведена проверка всех городских газозаправочных станций. Соответствующую информацию сообщает пресс-служба ведомства.

В проведении проверки участвовали 69 специалистов и использовались 15 единиц техники.

В ходе осуществленных мероприятий нарушений на объектах выявлено не было.

В настоящее время работы, направленные на выявление причин замеченного жителями города ощутимого газового запаха днем 19 июля, продолжают проводиться.

Днем 20 июля в отделение МЧС поступили жалобы на возможную утечку газа из разных районов города. Областное правительство организовало специальный оперативный штаб для разбора ситуации.

Ранее, в середине текущего месяца, в Нижнем Новгороде в квартире жилой многоэтажки произошел взрыв газа, приведший к разрушению межквартирных перегородок и перекрытий между этажами в определенных частях здания. Несколько квартир в ходе инцидента серьезно пострадали.