Врач назвала опасное заболевание, провоцируемое жарой

Россиян призвали не забывать о других опасных болезнях на фоне пандемии коронавируса. Летом из-за жары и, как следствие, употребления холодных напитков и пользования кондиционерами, выходят простудные заболевания, пояснила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«В эпоху пандемии мы себя настраиваем на защиту от одной инфекции. При ухудшении самочувствия люди делают тест на коронавирус и успокаиваются, если он отрицательный», - отметила она.

В беседе с URA.RU Романенко подчеркнула, что одним из самых распространенных заболеваний летом является ангина. При появлении сильной боли в горле, высокой температуры, боли в суставах и голове, необходимо обращаться за профессиональной помощью. Самолечение при ангине может вызвать осложнения, привести к воспалениям сердца, болезням суставов и почек, уточнила специалист.