За сутки в Москве скончалось 15 пациентов с COVID-19

В Москве скончались 15 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщили в столичном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Сутками ранее от инфекции скончались 14 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 4314 человек.

В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызывать врача на дом.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения заявили, что в июне от COVID-19 скончалось вдвое меньше пациентов, чем в мае.