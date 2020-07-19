Ливневые дожди и сильный ветер: в Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в некоторых регионах РФ

Некоторые регионы РФ в понедельник, 20 июля, накроют ливневые дожди и сильный ветер. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, непогода придет в Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Томскую, Тюменскую, Амурскую области, а также в Якутию.

«Очень серьезные опасные явления прогнозируются на Урале. В центре Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильный ливень, гроза, крупный град, ветер 25-27 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Тюменской, Томской областях. Там тоже очень сильный дождь, гроза, усиление ветра до 22 метров в секунду», - приводит ТАСС слова метеоролога.

В Республике Якутия, по данным Вильфанда, также ожидается местами сильный дождь и усиление ветра. В Амурской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 24 метров в секунду и ливни.

«Это действительно такой опасный комплекс погодных явлений, который нарушает жизнедеятельность и несет угрозу для людей», - предупредил специалист.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда в Московский регион придет теплая и сухая погода.