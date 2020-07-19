Трамп заявил, что США выиграли две «прекрасных» мировых войны

Президент США Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации. При этом он заявил, что благодаря этим фортам Штаты выиграли в двух «прекрасных» мировых войнах.

Трамп отметил, что «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли» носили свои названия десятилетиями и мнение военных в этом вопросе ему неинтересно, так как решение будет принимать он.

«Мы выиграли две мировые войны… две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий», - сказал американский лидер в интервью Fox News.

Он еще раз подчеркнул, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021-й финансовой год, если в нем появится положение о переименовании баз.

Инициативу упразднить старые названия фортов ранее озвучили в Пентагоне. Она появилась на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Сторонники этой идеи указывают, что генералы Брэгг и Ли воевали на стороне тех, кто поддерживал рабство.