Ушел из жизни заслуженный летчик и создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров

Заслуженный летчик России Рафаиль Закиров ушел из жизни 18 июля на 72-м году жизни. С 1995 года он занимал должность начальника управления авиации МЧС РФ.

«Личный состав скорбит и выражает соболезнование родным и близким Рафаиля Закирова», - говорится в сообщении ведомства.

Под руководством Закирова управлением разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26 с применением водосливных устройств ВСУ-5 и ВСУ-15, борьбы с разливами нефти с помощью ВОП-3. Кроме того, он участвовал в создании технологии тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76 и водосливных устройств ВАП-2, не имеющих аналогов в мировой практике.