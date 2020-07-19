Прокуратура проводит проверку по факту избиения мужчиной двухлетнего ребенка в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку по факту избиения двухлетнего ребенка его отчимом в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщил первый заместитель Дмитровского городского прокурора Никита Толкачев.

«Дмитровской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской области организована проверка по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. По имеющейся информации, телесные повреждения мальчику были нанесены сожителем его матери. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего, находится на контроле органов прокуратуры Московской области», - объяснил он.

Ранее региональный главк Следственного комитета РФ сообщил о задержании 22-летнего мужчины, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в городе Дмитров Московской области. По информации правоохранителей, с 1 по 18 июля отчим бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам. Как заявил на допросе подозреваемый, он делал это из-за неприязненного отношения к малышу.