Внука Катрин Денев заподозрили в связях с мафией

Во Франции арестовали внука актрисы Катрин Денев. Его подозревают в связях с каморрой - итальянской преступной структурой, аналогичной мафии, и в подделке денег.

Игоря Вадима, потомка Денев и французского кинорежиссера русского происхождения Роже Вадима, задержали во Франции в результате спецоперации Европола «Нерон» вместе с еще 43 людьми. По версии следствия, они имели отношение к производству и распространению фальшивых купюр номиналом 50 евро. Таких банкнот изъято на несколько десятков миллионов.

Роль звездного внука пока не озвучена, но известно, что ему грозит экстрадиция в Италию и суд. Сама актриса только недавно пережила другую беду - инсульт, но ее триумфальное возвращение на съемочные площадки уже анонсировано.