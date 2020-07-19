«Благословил его»: Кличко заявил о намерении сына стать мэром Киева

Кличко занимает пост киевского мэра с 2014 года. В мае 2020-го он заявил о своем желании в третий раз баллотироваться на эту должность.

«Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», - написал он.

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