«Благословил его»: Кличко заявил о намерении сына стать мэром Киева
Виталий Кличко также сам высказывал намерение баллотировать на пост столичного главы осенью этого года.
© Фото: vitaliyklitschko instagram
Глава Киева Виталий Кличко заявил о намерении своего старшего сына Егора идти на выборы мэра столицы. Сообщение появилось на странице Кличко в Instagram.
«Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», - написал он.
Кличко занимает пост киевского мэра с 2014 года. В мае 2020-го он заявил о своем желании в третий раз баллотироваться на эту должность.