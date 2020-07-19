В России могут увеличить штрафы за нарушения в сфере продажи табачной продукции

В Госдуму ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) РФ поступили поправки, которые предлагают увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, а также продажу табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе данных нижней палаты парламента, поправки предлагают внести в статью 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» и 3.5 «Административный штраф». Если изменения в итоге примут, то штраф для граждан за продажу насвая и снюса будет составлять от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 150 тысяч рублей. За продажу несовершеннолетним табачной продукции гражданам придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица выплатят от 40 до 70 тысяч рублей, юридические - от 150 до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что данные поправки рекомендованы к принятию во втором чтении комитетом ГД РФ по госстроительству и законодательству. Предполагается, что Госдума рассмотрит проект закона 21 июля.