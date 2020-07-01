Во всех регионах России начинает действовать налоговый режим для самозанятых

Все регионы России с 1 июля смогут ввести специальный налоговый режим для самозанятых. Самозанятые таким образом получат возможность защищать свои профессиональные и социальные интересы, копить пенсию и официально подтверждать доходы при кредитовании, отмечают эксперты.

Режим для самозанятых ранее был введен в отдельных субъектах в качестве эксперимента. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, с 1 июля он начинает действовать по всей стране. Платить налог на профессиональный доход граждане смогут уже с 16 лет. При работе с физическими лицами он составит 4%, с организациями и ИП – 6%.

При регистрации в качестве самозанятых россияне автоматически получают налоговый вычет в размере десяти тысяч рублей. Кроме того, в условиях пандемии им предоставляются особые меры поддержки: возвращаются уже выплаченные за 2019 год налоги. Государство также предоставляет дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно направить на будущие выплаты.

В 2019 году количество зарегистрированных самозанятых в России составило 340 тысяч человек, в 2020-м – приблизилось к 800 тысячам, уточняет RT.