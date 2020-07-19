Эрдоган проверил ход работ по преобразованию собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проверил, как идут работы по преобразованию собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. Об этом сообщило агентство «Анадолу». Отмечается, что первый намаз там состоится уже 24 июля.

Решение о смене статуса Айя Софии Госсовет Турции принял на минувшей неделе. Это вызвало огромный резонанс, так как святыня - место паломничества верующих разных конфессий.

Позже Эрдоган заверил, что вход в мечеть будет открытым для всех желающих, в том числе для иностранных граждан.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.