Размытые дороги и затопленные города: сильные ливни в Китае привели к масштабному наводнению

Почти два миллиона человек эвакуированы из-за сильнейшего наводнения в Китае. Центральную часть страны буквально смыло - затоплены целые города, размыты дороги, разрушены мосты.

Людей приходится спасать из собственных домов, так как выбраться самостоятельно они не могут - здания по крыши в воде. Из-за размытых дорог жители, которые попытались покинуть зону подтопления на машинах, вынуждены разворачиваться.

Уровень воды в водохранилище крупнейшей в стране гидроэлектростанции превысил критическую отметку, есть угроза разрыва плотины. Причиной наводнения стали непрекращающиеся ливни, которые идут в Китае с начала июня.