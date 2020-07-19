После нападения на частный дом в Ростовской области возбуждено уголовное дело

После нападения на частный дом в Ростовской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в воскресенье, 19 июля, на один из домов в Азовском районе региона было совершено разбойное нападение. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и СК РФ. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников преступления.

Позже СМИ сообщили, что нападение было совершено на жилище бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. По данным журналистов, в результате инцидента была убита сестра экс-руководителя предприятия. Сам Песков получил травму головы и был доставлен в больницу.

Юрию Пескову 83 года. Он руководил «Ростсельмашем» с 1978 по 1996 год.