В Израиле судебный процесс над Нетаньяху возобновился без его участия

В Израиле возобновился судебный процесс над премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху - его обвиняют в злоупотреблении властью и коррупции. Глава правительства вину отрицает и на слушаниях не присутствует.

Разбирательство проходит на фоне массовых антиправительственных демонстраций.

Тысячи жителей вышли на центральные улицы городов и требуют отставки премьера. Люди крайне недовольны действиями его правительства во время кризиса из-за пандемии коронавируса, который буквально обрушил экономику в стране.

Демонстранты перекрывают улицы, жгут мусорные баки, бьют витрины и забрасывают полицейских камнями. Для разгона толпы власти задействуют конные подразделения и водометы.

Самые масштабные акции протеста прошли в Иерусалиме и Тель-Авиве. Задержаны около 30 человек.