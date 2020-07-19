«Железный» человек: жесткие действия американского спецназа не впечатлили протестующего в Портленде

В американском Портленде, где с новой силой вспыхнули беспорядки на волне антирасистских протестов, полицейские разгоняющие толпу, столкнулись с неожиданной проблемой. Один из активистов, которого они пытались нейтрализовать, оказался непробиваемым.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как рослого мужчину правоохранители несколько раз очень сильно бьют резиновой дубинкой по корпусу и ногам, затем распыляют прямо в лицо перцовый газ из баллончиков. Но тот совершенно просто спокойно разворачивается и уходит, показывая непристойный жест обескураженным полицейским.

Жесткими действиями правоохранителей в Портленде крайне недовольны местные власти. Мэр города уже потребовал вывести из города всех федеральных агентов. А прокурор штата Орегон заявила, что намерена подать против силовиков иск.