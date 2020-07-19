СМИ стало известно о нападении на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области

Сестра бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова убита при нападении на дом в Азовском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

«Во время нападения убита его сестра, сам Песков с ранением головы госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в воскресенье, 19 июля, на один из домов в Азовском районе региона было совершено разбойное нападение. По информации ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и СК РФ. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников преступления.

Юрию Пескову 83 года. Он руководил «Ростсельмашем» с 1978 по 1996 год.