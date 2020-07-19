Зависли вниз головой: в Нальчике неожиданно остановилась карусель с людьми

В Нальчике выполнявшая мертвую петлю карусель остановилась, когда люди на ней находились в положении головой вниз. Механизм снова запустился только спустя восемь минут.

Пострадавших в результате инцидента нет, но гости парка аттракционов испытали сильный стресс и чувство тошноты. Очевидцы утверждают, что администрация парка даже не извинилась за произошедшее.

Еще одно происшествие с каруселью попало на видео в Набережных Челнах. Детский поезд, ездивший по горкам, потерял головную часть состава при ударе о деревянный настил. Сразу за отвалившейся частью находился ребенок, но она его не задела, а поэтому обошлось без травм.