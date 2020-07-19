Один из подозреваемых по делу о суррогатном материнстве отверг обвинения в свой адрес

Подозреваемый по делу о торговле детьми юрист Константин Свитнев категорически отверг обвинения в свой адрес, назвав их «фантастическими». В разговоре со «Звездой» он также заявил об изъятии собственных детей правоохранительными органами, которое считает незаконным.

Собеседник напомнил, что интерес к его деятельности следственные органы проявили в январе, когда на съемной квартире в Одинцове скончался младенец. По этому факту возбудили уголовное, добавив обвинение в торговле детьми.

«Долго-долго они разбирались… И 14 июля, совершенно неожиданно, без какого-то приглашения на беседу, без повестки, приехали в мой загородный дом, где проживают мои дети вместе с няней и обслуживающим персоналом… Все перерыли, вывезли мой семейный архив, документы, и забрали моих детей. Я расцениваю это как похищение детей и этим возмущен», - рассказал Свитнев.

Мужчина отметил, что ему удалось выяснить, что детей поместили в инфекционную больницу в городе Пушкино, о чем его не оповестили.

«Никто со мной не связывается, я сам разыскиваю тех людей, которые меня обвиняют в совершении каких-то фантастических преступлений», - подчеркнул Свитнев.

Собеседник добавил, что уже обратился в прокуратуру, Совет по правам человека и к уполномоченному по правам ребенка. Уголовное дело против него и его коллег он назвал «сфабрикованным».

«Мне только сейчас дали на руки бумаги, и я просто с ужасом увидел, в чем обвиняют меня и моих коллег… Якобы в период вынашивания детей и в период беременности подбирались люди, которые заинтересованы в том, чтобы этих детей купить – это бред и вранье», - заявил Свитнев.

По его словам, все потенциальные родители летели «за много тысяч километров» и обращались в московские клиники по репродукции, чтобы пройти необходимые обследования и сдать биоматериал.

Ранее СМИ сообщили об объявлении Свитнева в федеральный розыск, заочно предъявив обвинение в торговле детьми, а также о том, что в ближайшее время его начнут искать по линии Интерпола.

Уголовное дело возбудили после обнаружения тела младенца в квартире в подмосковном Одинцове. В результате начавшихся после этого инцидента оперативных мероприятий были найдены еще три малыша, которых произвели на свет суррогатные матери. Следствие полагает, что детей планировали продать за рубеж. Семерых подозреваемых, в том числе акушеров и гинекологов, суд отправил в СИЗО.