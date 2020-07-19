СМИ: в России с осени заработается система видеофиксации отсутствия ОСАГО

Российских автомобилистов осенью могут начать штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО при помощи камер видеофиксации. Об этом сообщили источники Газеты.ru в страховых компаниях.

По словам собеседников издания, система должна заработать одновременно с вступлением в силу поправок в ОСАГО в начале сентября 2020 года, сейчас завершаются подготовительные мероприятия.

Попытки введения фиксации подобных нарушений предпринимаются с 2015 года. В 2019-м проверка проводилась в тестовом режиме Российским союзом автостраховщиков, ГИБДД и московским Центром организации дорожного движения (ЦООД), было направлено порядка 700 тысяч писем нарушителям о необходимости оформить полис. Однако тогда ввести систему на постоянной основе не удалось из-за невозможности синхронизации баз данных Госавтоинспекции и ЦОДД, сейчас же эту проблему, по данным СМИ, удалось решить.