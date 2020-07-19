СМИ сообщили, что вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты

Не менее двух ракет упало рядом с посольством США в «зеленой зоне» в Багдаде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в органах безопасности Ирака.

«Две ракеты "Катюша" упали сегодня в полдень вблизи американского посольства в "зеленой зоне"», - сказал представитель спецслужб.

Собеседник агентства при этом добавил, что в результате инцидента жертв нет.

Нужно отметить, что «зеленая зона» в Багдаде регулярно становится мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. На этой территории находятся правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт столицы Ирака и примыкающий к нему военный аэродром.

Подобные инциденты, как правило, не влекут за собой серьезных разрушений и не приводят к жертвам.