Роспотребнадзор представил новые правила работы ресторанов и кафе

Роспотребнадзор представил новые правила работы общепита. Они разработаны ведомством взамен предыдущих подзаконных актов.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Им, в частности, предусмотрена возможность клиента заказать еду онлайн до прихода в ресторан. Кроме того, прописано, что посетитель не обязан оставлять чаевые. Включать в чек не относящиеся к стоимости блюд расходы, такие как чаевые, различные комиссии и доплаты, без согласия клиента заведениям запрещается, ровно как и оказывать дополнительные услуги за плату.

Старые правила утратят свою силу 1 января 2021 года. Они отменяются в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», который был запущен в 2019 году для пересмотра обязательных требований к бизнесу и отсечения устаревших и дублирующих норм.