СМИ: СК РФ объявил в розыск основного фигуранта дела о суррогатном материнстве

Следственный комитет РФ объявил в розыск основного фигуранта дела о суррогатном материнстве юриста Константина Свитнева. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника информагентства, Свитневу заочно предъявили обвинения в торговле людьми. Источник при этом подчеркнул, что мужчина уже объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время его начнут искать по линии Интерпола.

Уголовное дело было возбуждено после обнаружения тела младенца в квартире в подмосковном Одинцове. В результате начавшихся после этого инцидента оперативных мероприятий были найдены еще три малыша, которые появились на свет от суррогатных матерей. Следствие полагает, что детей планировали продать за рубеж.

Семерых фигурантов данного дела, в том числе акушеров и гинекологов, суд отправил в СИЗО. Еще одна обвиняемая находится под домашним арестом.