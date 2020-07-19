Власти Москвы заявили об отсутствии проблем с армянской продукцией на рынке «Фуд Сити»

Московские власти обсудили ситуацию в «Фуд Сити» с послом Армении в России Варданом Тоганяном. Как рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в настоящее время никаких проблем с допуском армянской продукции на продовольственный рынок нет.

«Абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашли, никаких проблем у них нет», - сказал он РИА Новости.

Ранее посольство Армении попросило разобраться с тем, что на рынок не пускают армянские товары. По словам Варданяна на территории «Фуд Сити» блокировали более 50 грузовиков с сельхозпродукцией из Армении.

В среду, 15 июля, на этом же рынке произошел конфликт между арендаторами и руководством из-за повышения платы. В четверг, 16 июля, «Фуд Сити» возобновил работу в штатном режиме.