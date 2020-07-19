Горят леса, заповедники и дома: кадры последствий природных пожаров в регионах России

Огонь лесных пожаров вплотную подошел к жилым домам в поселке Тургояк Челябинской области. Едкий дым ощущается на улицах и в квартирах. Власти региона готовы к эвакуации людей, если обстановка будет ухудшаться.

Главная причина возгораний - человеческий фактор. Огонь разводят отдыхающие, которые приезжают на озеро. Искры от непотушенных костров вызывают мгновенное воспламенение сухой травы и леса. Ситуация близка к критической: с сегодняшнего дня въезд к озеру Тургояк перекрыт, а накануне оттуда вывезли около 100 частных автомобилей .

В общей сложности по всей России за минувшие сутки ликвидировали более 130 природных пожаров. Справиться с огнем помогают военные летчики.

В Оренбургской области благодаря им удалось оперативно потушить крупный очаг. Ил-76 сделал несколько вылетов, чтобы сбросить воду на горящий лес.

А в Башкирии на площади почти 160 гектаров горит заповедник в Бурзянском районе. В республике - засуха и сильная жара до 40 градусов.

Пожарные переброшены и в бухту Витязь в Приморье. Там утром в воскресенье, 19 июля, вспыхнул гостиничный комплекс. Постояльцы едва успели покинуть номера и отогнать машины. Деревянное строение за считанные минуты оказалось полностью в огне. Несмотря на близость моря и наличие воды персонал ничего не успел сделать. Прибывшие пожарные только локализовали пламя, чтобы оно не перекинулось на соседние базы отдыха.