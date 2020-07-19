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Эксперт дал советы по выбору арбузов и дынь

Тамара Астапенкова
01:50 19.07.2020
Хранить разрезанные арбузы и дыни необходимо в холодильнике не более 12 часов.
Эксперт дал советы по выбору арбузов и дынь
© Фото: pixabay

При выборе арбуза стоит обращать внимание на его корочку, она должна быть блестящей с ярко выраженным рисунком, с усохшим усиком и плодоножкой. Как не ошибиться при выборе арбузов и дынь рассказала специалист Инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.

«При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем - издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст», - рассказала эксперт агентству «Москва».

Чердакова добавила, что зрелые дыни могут иметь кору различной окраски и толщины, поэтому при выборе стоит ориентироваться на ярко выраженный аромат. Она добавила, что у спелых дынь семена легко отделяются от мякоти. А вот проверить арбузы и дыни на содержание нитратов самостоятельно невозможно, поскольку это делается только в лабораторных условиях.

«Поэтому покупать арбузы и дыни лучше в местах, имеющих соответствующее разрешение на торговлю. Хранить разрезанные арбузы и дыни необходимо в холодильнике не более 12 часов» - сказала Чердакова.

Эксперт также посоветовала пока воздержаться от покупки арбузов и дынь до начала августа. К этому времени они уже поспеют и смогут порадовать своим вкусом и ароматом.

Ранее врач напомнил, что людям с хроническими заболеваниями, такими как диабет, арбузы нужно есть с осторожностью, поскольку в них содержится много сахара. Также с осторожностью нужно есть арбузы людям с заболеваниями почек.

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