Бывшую «Мисс мира» госпитализировали с коронавирусом

«Мисс мира» 1994 года, звезда фильмов Болливуда, 46-летняя актриса Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь Аарадхи госпитализированы с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что COVID-19 был выявлен у супруга артистки, актера и режиссера Абхишека Баччана и его отца, свекра Рай. Членов семьи Айшварии несколько дней назад положили в больницу.

Тогда как Рай с дочерью, тоже заразившиеся, лечились амбулаторно, пишет BBC.

Но к концу неделю у актрисы и ребенка начались проблемы с дыханием. В итоге их из-под домашнего карантина отправили в центральную больницу Мумбая. По последним данным, заболевание по-прежнему протекает в легкой форме.

Рай известна по фильмам «Робот», «Демон», «Принцесса специй», «Разум и чувства», «Розовая пантера-2».