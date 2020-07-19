Друг семьи Ефремова рассказал, чем занимается актер на домашнем аресте

Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в Москве, регулярно читает книги, смотрит кино и сериалы, слушает музыку, пишет, на улицу не выходит.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал неназванный друг артиста.

«Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал», — рассказал друг семьи актера в интервью для «Комсомольской правды».

Напомним, Михаил Ефремов вечером 8 июня в Москве за рулем своего авто выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Позже выяснилось, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Ранее сообщалось, что следствие завершило предварительное расследование в отношении Михаила Ефремова. О завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении Михаила Ефремова сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.