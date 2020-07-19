В Москве за сутки выявили 591 случай заражения коронавирусом

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавирусом было зафиксировано в Москве (591), Свердловской области (245), Ханты-Мансийском автономном округе (237). Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

При этом наименьшее число случаев за прошедшие сутки было зарегистрировано в Еврейской автономной области (3), Ненецком автономном округе и Севастополе - по одному.

По данным оперативного штаба, за последние сутки было выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19 в России. Всего за все время эпидемии в стране было выявлено 771 546 случаев COVID-19, 550 344 пациента выздоровели. Зафиксировано 12 342 летальных исхода.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 6234 новых случая заражения коронавирусом.